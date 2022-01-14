Депутат оценила необходимость введения курса по безопасности в школах РФ

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб поддержала идею зампреда думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова о включении в программу российских школ профилактического курса по безопасности. Об этом сообщает RT.

По мнению Бессараб, все знания, которые ребенок получает дома, необходимо закреплять во время учебы в школе.

"Чтобы ребенок понимал, что ему грозит опасность в определенных местах. Не нужно пугать, но нужно разъяснять", – уверена депутат.

Депутат отметила, что недавнее обновление школьного курса ОБЖ оказалось полезным и эффективным. Теперь он рассказывает учащимся о современных вызовах, с которыми они могут столкнуться в жизни.

"У нас действительно достаточно длительный период времени преподавали предмет ОБЖ, в котором не было ничего современного", – отметила Бессараб.

Ранее Милонов предложил дополнить программу российских школ профилактическим курсом по безопасности учащихся. Соответствующее письмо он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

По мнению депутата, необходимость введения такого курса продиктована сохранением в России актуальности проблемы преступлений против детей и подростков. Милонов отметил, что сегодня значительное количество детей становятся жертвами педофилов и маньяков.