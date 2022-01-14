В Госдуме предложили ввести в школах РФ профилактический курс по безопасности учащихся

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил дополнить программу российских школ профилактическим курсом по безопасности учащихся. Соответствующее письмо он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщает RT.

Милонов пояснил, что необходимость введения такого курса продиктована сохранением в России актуальности проблемы преступлений против детей и подростков. По словам депутата, сегодня значительное количество детей становятся жертвами педофилов и маньяков.

"В данной связи предлагаю вам оценить идею внедрения в школьную программу профилактического курса, посвященного безопасности самого учащегося. Эти часы должны быть посвящены ликбезу в части поведения школьника в компании незнакомцев, изучению основ уличной самообороны, знакомству с представителями полиции и изучением способов оказания себе первой помощи в опасных ситуациях", – говорится в письме.

Милонов уточнил, что такие курсы должны проводиться раз в год для каждой возрастной группы школьников.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением ввести пожизненное лишение свободы для педофилов, даже если преступление было совершено впервые.