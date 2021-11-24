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Общество

08:25

Депутат предложила расширить действие сертификатов на допобразование в РФ

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила расширить действие образовательных сертификатов на дополнительное образование. Письмо с соответствующим содержанием она направила в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает RT.

"Учитывая, что и успех национальной экономики в новых реалиях зависит от подготовленности наших граждан к новым запросам рынка труда на всесторонне развитую личность прошу вас рассмотреть возможность расширения назначений образовательных сертификатов на дополнительное образования", – написала депутат.

Она напомнила, что в 2017 году российское правительство утвердило государственную программу развития образования, призванную в том числе обеспечить порядка 80% детей дополнительным образованием. В связи с этим Лантратова предлагает выдавать соответствующие сертификаты не с пяти лет, а с рождения. То же касается и верхнего возрастного порога: его следует сдвинуть до 25 лет, поскольку студентам также требуется допобразование.

Помимо этого, для всех подобных сертификатов следует установить единый номинал в размере 30 тысяч рублей, считает парламентарий. Это, по ее мнению, позволит детям посещать не меньше трех кружков в год. Также в случае с многодетными и малообеспеченными семьями можно было бы увеличить число сертификатов на одного ребенка, отмечает Лантратова.

Ранее Сергей Собянин утвердил в Москве пилотную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов. Ее основными задачами будут адаптация инвалидов к  существующим потребностям работодателей, повышение их конкурентоспособности на рынке труда и содействие в трудоустройстве.

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