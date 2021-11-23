Врачи заявили, что низкая успеваемость детей в школе может быть связана со стрессом

16:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Низкая успеваемость детей в школе может быть связана с хроническим стрессом. Об этом врачи рассказали в беседе с "Общественной службой новостей".
Как объяснил врач-психиатр Александр Федорович, стресс приводит к напряжению мышц шеи, из-за чего нарушается питание мозга кислородом и, как следствие, снижается способность качественно усваивать новую информацию. Одной из причин стресса, по его словам, может быть в том числе продолжающаяся вот уже два года пандемия.
Кроме того, внимание стоит обратить и на дисфункцию шейного отдела позвоночника, которая может быть связана с родовыми травмами: в таком случае речь тоже идет о нарушении питания мозга, добавила нейрохирург Московской областной больницы имени профессора Розанова Нина Вознесенская.
В числе других факторов стресса – сами родители, под влияние которых попадают все дети. В этом случае психологи рекомендуют взрослым сначала заняться собой, практиковать медитацию, заниматься умеренной физической активностью. К подобным практикам можно привлечь и всю семью: чаще выходить гулять, лежать вместе на валике после рабочего дня.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила проводить психологические консультации для школьников 9-х и 11-х классов во время подготовки и проведения экзаменов. По ее словам, тема ЕГЭ, ОГЭ и связанного с госэкзаменами напряжения является одной из самых обсуждаемых в сфере образования.
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