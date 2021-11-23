Врачи заявили, что низкая успеваемость детей в школе может быть связана со стрессом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Низкая успеваемость детей в школе может быть связана с хроническим стрессом. Об этом врачи рассказали в беседе с "Общественной службой новостей".

Как объяснил врач-психиатр Александр Федорович, стресс приводит к напряжению мышц шеи, из-за чего нарушается питание мозга кислородом и, как следствие, снижается способность качественно усваивать новую информацию. Одной из причин стресса, по его словам, может быть в том числе продолжающаяся вот уже два года пандемия.

Кроме того, внимание стоит обратить и на дисфункцию шейного отдела позвоночника, которая может быть связана с родовыми травмами: в таком случае речь тоже идет о нарушении питания мозга, добавила нейрохирург Московской областной больницы имени профессора Розанова Нина Вознесенская.

В числе других факторов стресса – сами родители, под влияние которых попадают все дети. В этом случае психологи рекомендуют взрослым сначала заняться собой, практиковать медитацию, заниматься умеренной физической активностью. К подобным практикам можно привлечь и всю семью: чаще выходить гулять, лежать вместе на валике после рабочего дня.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила проводить психологические консультации для школьников 9-х и 11-х классов во время подготовки и проведения экзаменов. По ее словам, тема ЕГЭ, ОГЭ и связанного с госэкзаменами напряжения является одной из самых обсуждаемых в сфере образования.

