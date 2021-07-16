Для школьников в период экзаменов хотят проводить психологические консультации

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила проводить психологические консультации школьников 9-х и 11-х классов во время подготовки и проведения экзаменов. Такое обращение она направила на имя министра просвещения Сергея Кравцова, сообщает RT.
Волынец назвала тему ЕГЭ, ОГЭ и связанного с госэкзаменами напряжения одной из самых обсуждаемых в сфере образования с момента их внедрения. По ее словам, поддержка психологов должна оказываться за счет средств государственного бюджета на заявительной основе.
По мнению общественницы, в дополнение к плановым консультациям можно запустить единый телефон психологической поддержки для выпускников, которым предстоит сдача ЕГЭ и ОГЭ.
Ранее директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение, в котором предложила предоставлять школьникам из неблагополучных семей сертификаты на оплату курсов подготовки к ЕГЭ.
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