Для школьников в период экзаменов хотят проводить психологические консультации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила проводить психологические консультации школьников 9-х и 11-х классов во время подготовки и проведения экзаменов. Такое обращение она направила на имя министра просвещения Сергея Кравцова, сообщает RT.

Волынец назвала тему ЕГЭ, ОГЭ и связанного с госэкзаменами напряжения одной из самых обсуждаемых в сфере образования с момента их внедрения. По ее словам, поддержка психологов должна оказываться за счет средств государственного бюджета на заявительной основе.

По мнению общественницы, в дополнение к плановым консультациям можно запустить единый телефон психологической поддержки для выпускников, которым предстоит сдача ЕГЭ и ОГЭ.

Ранее директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение, в котором предложила предоставлять школьникам из неблагополучных семей сертификаты на оплату курсов подготовки к ЕГЭ.