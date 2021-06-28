В Госдуме поддержали идею выдачи школьникам сертификатов на курсы по подготовке к ЕГЭ

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу выдавать школьникам из экономически неблагополучных семей специальные сертификаты для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ, сообщает RT.

"Я всегда за дополнительные меры поддержки нуждающимся семьям. Тем более если речь идет об образовании, если речь идет о семьях с детьми, о поддержке детей", – сказал парламентарий.

Он предложил вводить критерии нуждаемости. По его словам, сейчас социальная политика строится по этому принципу, чтобы помощь адресно получали именно те, кто нуждается.

Ранее директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение, в котором предложила предоставлять школьникам из неблагополучных семей сертификаты на оплату курсов подготовки к ЕГЭ.

До этого специалисты выяснили, что перед заключительными экзаменами четверть выпускников занималась с репетиторами, а 72% дополнительно учились в онлайн-школах или ходили на курсы при образовательных учреждениях. При этом чуть больше половины опрошенных на ЕГЭ сдавали три предмета, еще почти треть – четыре.

Как отметила Анна Маркс, одно занятие с репетитором может стоить от 300 до 3 000 рублей, таким образом, родители тратят на подготовку ребенка в месяц в среднем от 2,5 до 24 тысяч рублей. Маркс полагает, что выдача сертификатов на оплату курсов позволит повысить доступность высшего образования для детей из малообеспеченных и многодетных семей.