Мэр Москвы утвердил пилотную программу профессионального обучения инвалидов

13:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин утвердил пилотную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Реализация программы намечена на 2021–2022 годы. Ее основными задачами будут адаптация инвалидов к существующим потребностям работодателей, повышение их конкурентоспособности на рынке труда и содействие в трудоустройстве.
Принять участие в программе могут незанятые россияне, которые относятся к категории инвалидов, проживающие в Москве и не зарегистрированные в качестве безработных. Для этого необходимо подать заявление в один из городских центров занятости либо обратиться лично, либо в электронной форме.
Программа предусматривает различные формы обучения – очное и очно-заочное. При выборе будут учитываться возможности и потребности участников. При затруднении в выборе будущей профессии и направления обучения в центрах занятости можно будет получить услугу по профессиональной ориентации.
В течение всего периода обучения участникам программы будет выплачиваться стипендия в размере 12 792 рублей в месяц.
Инвалидам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдадут документы о полученном образовании и (или) квалификации либо документы об обучении.
Ранее Собянин утвердил субсидии на покупку такси для перевозки инвалидов-колясочников. В ближайшее время агрегаторы планируют закупить около 150 минивэнов с подъемниками. Предполагается, что городские субсидии позволят покрыть до 23% их стоимости.
Собянин утвердил программу профессионального обучения инвалидов
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