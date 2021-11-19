Путин подписал закон о дополнительном отпуске для ухаживающих за инвалидами I группы

Фото: портал мэра и правительства

Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, таким работникам могут предоставлять ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

Ожидается, что эта мера позволит улучшить жизнь граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставит возможность заботящимся о них родственникам использовать дополнительные выходные дни.

Ранее в Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день. В ведомстве отметили, что она не закреплена в российском законодательстве, однако минимальная составляет три дня.

