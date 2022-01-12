В Госдуме предложили обсуждать опасность абортов в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Тему абортов необходимо поднимать на факультативных уроках в школах, чтобы объяснять их опасность и сопутствующие проблемы со здоровьем. Об этом заявила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
По ее словам, в России необходимо повышать рождаемость и снижать количество абортов. Лантратова отметила, что для этого нужен комплекс мер, включающий и уроки в школах.
Парламентарий подчеркнула, что некоторые школы уже начали практиковать такой подход. Лантратова рассказала, что ученикам начали объяснять разные точки зрения на этот вопрос, позицию Церкви и эмбриональное развитие человека.
"Рассказывать также надо о том, что аборт может быть опасен для здоровья женщины и создать проблемы в рождении ребенка в будущем", – цитирует ее РИА Новости.
Лантратова заключила, что для начала нужно привлечь к обсуждению учебной программы родителей, чтобы узнать их мнение на этот счет.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что не против абортов, так как бывают случаи, в которых женщина не может воспитывать детей. Москалькова добавила, что после определенного срока беременности аборт делать категорически нельзя. Она также отметила, что очень тяжело видеть детей, оставленных родителями в детских домах.
"Специальный репортаж": "мать или дитя"
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