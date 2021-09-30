Число абортов надо сокращать мерами поддержки беременных – депутат Юмашева

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Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева назвала способ сократить число абортов в РФ, передает РИА Новости.
"Конечно, хотелось бы, чтобы мы пришли к сокращению числа абортов не в результате запретов, а в результате создания условий, в которых женщина будет склоняться к тому, чтобы сохранить зарождающуюся в ней жизнь", – заявила парламентарий.
В число таких мер депутат включила создание кризисных центров и адресную финансовую поддержку. Кроме того, Юмашева предложила сформировать перечень льготных препаратов для беременных.
В свою очередь, почетный адвокат РФ, лидер движения "За права женщин России" Людмила Айвар отметила, что количество абортов в стране уже сокращается. Кроме того, по ее мнению, решившиеся на аборт женщины все равно его сделают, несмотря на поддержку от государства.
Ранее сообщалось, что кабмин рассчитывает на снижение числа женщин, сделавших аборт. Как указано в плане мероприятий по реализации концепции демографической политики, от операции после соответствующей консультации должны отказываться 50% беременных.
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