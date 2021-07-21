В РПЦ выступили за запрет предлагать беременным аборты

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Участники X Общецерковного съезда по социальному служению выступили за запрет врачу и медработнику самостоятельно предлагать беременной женщине аборт. Об этом сообщает "Интерфакс".

Данная инициатива вошла в перечень предложений итогового документа съезда, который подписал патриарх Кирилл.

В опубликованном на сайте Русской православной церкви документе также предлагается поэтапно выводить аборты по желанию женщин из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). На первом этапе речь идет только о женщинах с доходом выше прожиточного минимума.

Одна из мер поддержки беременных, предложенная РПЦ, заключается в единовременной выплате из федерального бюджета по достижении 12-й недели беременности. Кроме того, женщинам могут выплачивать ежемесячную денежную поддержку с 12-й недели до момента возникновения права на получение пособия по беременности и родам.

Ранее в мае патриарх Кирилл призвал женщин отказываться от абортов и передавать детей церкви. По его словам, священнослужители смогут воспитать и вырастить ребенка, при этом его общение с матерью ограничено не будет.