Жириновский поддержал учительницу, которую уволили за блог о секс-просветительстве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал учительницу из Санкт-Петербурга, которую уволили из-за блога о секс-просветительстве. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что Россия – единственная страна в Европе, где в школах нет ни семейной психологии, ни полового воспитания.

"Есть ОБЖ – порезал руку, как ее перевязать, есть НВП – начальная военная подготовка, словно завтра война и нужно уже десятиклассников обучить стрелять", – отметил Жириновский.

Лидер ЛДПР призвал организовать в школах просветительские лекции для общего развития школьников. Он подчеркнул, что для этих дисциплин не нужны экзамены.

"В стране необходимо создать ассоциацию сексологов. Каждый раз министры говорят: "Нет у нас учителей". Ну, готовьте, у вас же есть педвузы, готовьте", – заключил политик.

Ранее родители учеников заступились за уволенную учительницу. По словам одной из женщин, некоторые взрослые были против ее ухода.

