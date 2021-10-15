Жириновский поддержал учительницу, которую уволили за блог о секс-просветительстве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал учительницу из Санкт-Петербурга, которую уволили из-за блога о секс-просветительстве. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Он подчеркнул, что Россия – единственная страна в Европе, где в школах нет ни семейной психологии, ни полового воспитания.
"Есть ОБЖ – порезал руку, как ее перевязать, есть НВП – начальная военная подготовка, словно завтра война и нужно уже десятиклассников обучить стрелять", – отметил Жириновский.
Лидер ЛДПР призвал организовать в школах просветительские лекции для общего развития школьников. Он подчеркнул, что для этих дисциплин не нужны экзамены.
"В стране необходимо создать ассоциацию сексологов. Каждый раз министры говорят: "Нет у нас учителей". Ну, готовьте, у вас же есть педвузы, готовьте", – заключил политик.
Ранее родители учеников заступились за уволенную учительницу. По словам одной из женщин, некоторые взрослые были против ее ухода.
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