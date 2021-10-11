Родители заступились за учительницу, которую уволили за блог о секс-просветительстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Не все родители поддерживают решение об увольнении учительницы биологии Ольги Щеголовой из-за блога о сексуальном просвещении. Об этом "Газете.ру" рассказала мама двух учениц школы при Консерватории имени Римского-Корсакова.

По ее словам, уволенная женщина была хорошим педагогом, на занятия к которому дети ходили с удовольствием.

"Ее блог в Инстаграм – это ее личное дело. Тем более, ничего "запретного" или "вызывающего" я в нем не увидела. В блоге все очень профессионально объяснялось. Думаю, так ни один родитель бы не смог объяснить. Современные дети уже и так много всего знают, и без этого блога. Поэтому увольнение педагога считаю неприемлемым в этой ситуации", – рассказала она.

Женщина отметила, что родителям не понравилось, что в блоге говорилось об анатомии тела и сексуальной жизни. При этом некоторые взрослые были против увольнения.

"Если народ соберется, я готова подписать заявление о возвращении преподавателя", – заявила женщина.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске директор школы написала заявление об увольнении после танца учительницы. Женщина исполнила танец живота на торжественной линейке 1 сентября.

