Родители заступились за учительницу, которую уволили за блог о секс-просветительстве

11 октября, 22:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Не все родители поддерживают решение об увольнении учительницы биологии Ольги Щеголовой из-за блога о сексуальном просвещении. Об этом "Газете.ру" рассказала мама двух учениц школы при Консерватории имени Римского-Корсакова.
По ее словам, уволенная женщина была хорошим педагогом, на занятия к которому дети ходили с удовольствием.
"Ее блог в Инстаграм – это ее личное дело. Тем более, ничего "запретного" или "вызывающего" я в нем не увидела. В блоге все очень профессионально объяснялось. Думаю, так ни один родитель бы не смог объяснить. Современные дети уже и так много всего знают, и без этого блога. Поэтому увольнение педагога считаю неприемлемым в этой ситуации", – рассказала она.
Женщина отметила, что родителям не понравилось, что в блоге говорилось об анатомии тела и сексуальной жизни. При этом некоторые взрослые были против увольнения.
"Если народ соберется, я готова подписать заявление о возвращении преподавателя", – заявила женщина.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске директор школы написала заявление об увольнении после танца учительницы. Женщина исполнила танец живота на торжественной линейке 1 сентября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: