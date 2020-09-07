В Рязанской области уволили учителя за развратные действия на уроке

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В Рязанской области уволили учителя, который занимался онанизмом на уроке. Прокуратура выясняет обстоятельства его приема на работу, рассказали представители ведомства.
Ранее сообщалось, что 54-летнего преподавателя, мастурбировавшего во время урока, засняла на видео ученица 7-го класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области.
Проверку инцидента проводят следственные органы, а также министерство образования и молодежной политики региона. Уточняется, что в данный момент учитель освобожден от занимаемой должности.
"Прокуратурой Кораблинского района организована проверка исполнения законодательства об образовании. Будет дана оценка действиям руководства образовательной организации в части соблюдения требований при приеме на работу данного сотрудника", – пояснили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что учительница русского языка и литературы школы № 56 в Чебоксарах назвала учеников 5-го класса свиньями и дармоедами. Реакция преподавателя на мусор и следы на полу, которые оставили дети, была записана на диктофон одним из учеников. Об инциденте узнали в Управлении образования Чебоксар. В связи с этим была назначена служебная проверка.
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