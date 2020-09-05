Учительница русского языка назвала пятиклассников свиньями и дармоедами в Чебоксарах

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Учительница русского языка и литературы школы № 56 в Чебоксарах назвала учеников 5 класса свиньями и дармоедами, сообщает портал "Про Город".

Реакция преподавателя на мусор и следы на полу, которые оставили дети, была записана на диктофон одним из учеников.

"Объясните мне, пожалуйста... это что, свиньи? Это что на полу валяется? Кто-то не дожрал чего-то, я не поняла? Взрослый человек прибирает за вами на карачках. А вы, как барыни, что ли, с боярами? Только вы сидите здесь. Почему она за вас убирает эти следы от дешевой подошвы? Кто вас к этому приучил, бездарье?", – говорит учительница.

Об инциденте узнали в Управлении образования Чебоксар. В связи с этим была назначена служебная проверка.

Ранее стало известно, что воспитательница социального приюта в Уфе оскорбляет детей и применяет к ним силу. Например, она заклеила рот скотчем 9-летней девочке и ударила ее линейкой по рукам, сопровождая свои действия нецензурными словами. Она была уволена из приюта.