Оскорбившую детей воспитательницу и директора приюта в Уфе уволили

17:37
Фото: СК РФ по Республике Башкортостан
Воспитатель из Уфы 22-летняя Адиля Нуруллина, которая оскорбляла детей и применяла к ним силу, была уволена из соцприюта. Кроме того, уволили директора учреждения, говорится сайте прокуратуры Башкирии.
Стало известно, что пятерых сотрудников приюта привлекли к дисциплинарной ответственности. "По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемая, исполняя обязанности воспитателя младшей группы, потребовала от одного воспитанника ударить трехлетнего ребенка, кроме того, девушка заклеила 9-летней девочке рот скотчем, выражалась нецензурной бранью и ударила ее линейкой по рукам", – заявили в правоохранительных органах.
Установлено, что все происходящее педагог сняла на камеру своего телефона и опубликовала в Instagram. В результате с Нуруллиной расторгнут трудовой договор за совершение аморального проступка. Детям была оказана психологическая помощь.
Кроме этого, воспитательницу привлекли по статье КоАП РФ "Разглашение информации с ограниченным доступом" за размещение ролика в социальной сети. При этом Нуруллина не признала вину в совершении преступления.
Ранее говорилось, что снимавшая видео женщина не должна была работать с детьми. В ее обязанности входила подготовка документов.
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