СК проверяет инцидент с оскорблениями детей в приюте Уфы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи начали проверку после того, как появилось видео с издевательствами над детьми в приюте. Инцидент произошел в Уфе, передает "Газета.ру".

Недавно в Сети разместили ролик, на котором сотрудница социального приюта оскорбляла детей, а также использовала нецензурные слова. Кроме того, женщина провоцировала несовершеннолетних на драку.

Известно, что следователями была инициирована доследственная проверка. Отмечается, что видимых изменений в психике детей не наблюдалось. С ними работают психологи.

Женщину, которая провоцировала подопечных и грубо к ним относилась, отстранили от работы. Расследование ситуации продолжается, в дальнейшем будет принято процессуальное решение.

Позднее выяснилось, что снимавшая данные кадры женщина не должна была работать с детьми. В ее обязанности входила подготовка документов.