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Происшествия

10:58

Психологи проверяют детей из приюта Уфы, которых соцработник провоцировала на драки

происшествия

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Психологи проверяют детей из социального приюта Уфы, которых унижала соцработник. Установлено, что работница провоцировала их на драки, передает РИА Новости заявление детского омбудсмена Башкирии Миланы Скоробогатовой.

До этого в соцсетях разместили видео, где сотрудник детского приюта провоцирует подростков на драки, унижает их. В отношении несовершеннолетних использовалась нецензурная лексика. Видимых изменений в психике подростков не наблюдается.

С появлением данного ролика рабочая группа аппарата уполномоченного по правам ребенка в Башкирии начала расследование. В настоящий момент с ними взаимодействуют психологи, тестируют на психологические травмы.

Оказалось, что снимавшая данные кадры женщина не работала с детьми. Ее работа заключалась в подготовке документов, которые определяли социальный статус детей.

В настоящий момент женщина отстранена от работы, проверка продолжается. Как уточнили в МВД по Башкирии, личность автора видеоролика была установлена.

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