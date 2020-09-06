СК проверяет информацию о педагоге из Рязанской области, мастурбировавшем на уроке

06 сентября, 20:11
Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"
Следственный комитет проверяет информацию о 54-летнем педагоге из Рязанской области, занимавшемся мастурбацией во время урока. Видео сняла единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района, сообщают Вести.ру.
Видеозапись передала местным СМИ мать девочки. По ее словам, учитель, находившийся за столом прямо перед ребенком, совершал действия сексуального характера. Девочка рассказала, что такое происходило и раньше, но тогда у нее не было смартфона с камерой, чтобы заснять поведение учителя.
Администрация учебного заведения якобы пыталась "замять дело", не допустив огласки, однако мама школьницы обратилась в правоохранительные органы. В школе уже прошла проверка.
Ранее учительница русского языка и литературы школы № 56 в Чебоксарах назвала учеников 5 класса свиньями и дармоедами. Реакция преподавателя на мусор и следы на полу, которые оставили дети, была записана на диктофон одним из учеников.
Об инциденте узнали в Управлении образования Чебоксар. В связи с этим была назначена служебная проверка.
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