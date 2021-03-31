В Башкирии уволилась учительница, нарисовавшая двойку на лбу школьницы

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В Башкирии по собственному желанию уволилась учительница, которая нарисовала двойку на лбу первоклассницы из-за отсутствия альбома. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент случился в школе № 5 города Кумертау. Прокуратура, следственные органы Башкирии и управление образования города организовали проверку по факту случившегося.

"Своими действиями педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребенка", – говорится в сообщении.

В адрес руководителя отдела образования было внесено представление с требованием принять меры по недопущению подобных нарушений впредь.

Ранее сообщалось, что 25 марта учитель начальных классов наказала одну из учениц первого класса за ненадлежащее поведение, нарисовав ей двойку на лбу шариковой ручкой. Педагог и другие представители школы были вызваны в прокуратуру для пояснения причины произошедшего.