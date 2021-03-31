В Башкирии учительница поставила двойку на лбу первоклассницы

12:00
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Учительница башкирской школы нарисовала двойку на лбу ученицы, теперь педагогу предстоит объяснить свои действия следователям. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.
По предварительным данным, 25 марта учитель начальных классов наказала одну из учениц первого класса за ненадлежащее поведение, нарисовав ей двойку на лбу шариковой ручкой.
Педагог и другие представители школы вызваны в прокуратуру, где им придется пояснить причины произошедшего. После в ведомстве дадут правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения.
Ранее сообщалось, что учителя истории одной из школ в Карелии отстранили от работы после жалоб сразу нескольких школьников на побои с его стороны. По словам детского омбудсмена региона Геннадия Сараева, в начале февраля педагог схватил одного из учеников за шею, а через две недели с силой толкнул девочку, отчего та ударилась о парту.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: