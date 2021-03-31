В Башкирии учительница поставила двойку на лбу первоклассницы

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Учительница башкирской школы нарисовала двойку на лбу ученицы, теперь педагогу предстоит объяснить свои действия следователям. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.

По предварительным данным, 25 марта учитель начальных классов наказала одну из учениц первого класса за ненадлежащее поведение, нарисовав ей двойку на лбу шариковой ручкой.

Педагог и другие представители школы вызваны в прокуратуру, где им придется пояснить причины произошедшего. После в ведомстве дадут правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что учителя истории одной из школ в Карелии отстранили от работы после жалоб сразу нескольких школьников на побои с его стороны. По словам детского омбудсмена региона Геннадия Сараева, в начале февраля педагог схватил одного из учеников за шею, а через две недели с силой толкнул девочку, отчего та ударилась о парту.