Свыше 40 корпораций стали партнерами программы для стартапов "Московский акселератор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала работы программы для стартапов "Московский акселератор" было проведено 13 развивающих курсов (отраслевых треков), каждый из которых был организован при поддержке одного или нескольких корпораций-партнеров. В них поучаствовали 330 стартапов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Благодаря экспертной поддержке и работе над улучшением своих продуктов выпускники "Московского акселератора" привлекли уже более миллиарда рублей частных инвестиций. К программе есть стабильный интерес со стороны крупнейших игроков. В организации треков приняли участие свыше 40 корпораций, готовых вкладываться в новые технологичные решения", – приводятся в материале слова заммэра Натальи Сергуниной.

Так, одним из самых успешных выпускников стала компания, которая представила платформу дополненной и смешанной реальности, предназначенную для строительной отрасли. Продукт позволяет визуализировать объекты, в том числе в реальной обстановке, благодаря чему можно учесть все возможные нюансы при проектировании самых разных зданий и сооружений. Проект получил финансирование в размере 160 миллионов рублей.

Еще один перспективный проект – сервис персонализации рекламных кампаний. Ему удалось привлечь инвестиции в размере 120 миллионов рублей. Платформа помогает настраивать рекламные кампании для соцсетей и абонентов сотовых операторов.

Также среди перспективных стартапов есть проект, посвященный разработке программного обеспечения для работы с 3D-моделями в виртуальной реальности. Проект получил финансирование в размере 12 миллионов рублей.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что всего в экосистеме проекта 5,3 тысячи компаний.

"Это все те представители бизнес-сообщества, которым было бы интересно участвовать в новых треках акселератора и развиваться вместе", – приводятся в материале слова Фурсина.

Узнать более подробную информацию о программе "Московский акселератор", о предстоящих треках и подать заявку на участие в одном из них можно на сайте проекта.

Ранее Сергунина рассказала об итогах работы столичной акселерационной программы для стартапов в сфере туризма Moscow Travel Factory.

Она отметила, что инициатива направлена на улучшение проектов от разработчиков новых решений в туриндустрии, а также выступает способом получить обратную связь.

По ее словам, акселерационная программа помогает выводить на рынок наиболее перспективные разработки и расширять базу клиентов. В числе лидеров проекта – стриминг аудио от смартфона к смартфону во время экскурсий, веб-портал для продажи онлайн-услуг отелей и образовательная онлайн-платформа для специалистов сферы услуг.

