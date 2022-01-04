В Москве подвели итоги акселерационной программы для стартапов в сфере туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об итогах работы столичной акселерационной программы для стартапов в сфере туризма Moscow Travel Factory. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
Представитель мэрии отметила, что инициатива направлена на улучшение проектов от разработчиков новых решений в туриндустрии, а также выступает способом получить обратную связь.
"Бесплатное обучение включает занятия, посвященные разным аспектам развития бизнеса. Одновременно участники работают с наставниками, презентуют свои решения на встречах с партнерами проекта – ведущими представителями туриндустрии и смежных сфер", – подчеркнула Сергунина.
Заммэра уточнила, что акселерационная программа помогает выводить на рынок наиболее перспективные разработки и расширять базу клиентов.
В числе лидеров проекта – стриминг аудио от смартфона к смартфону во время экскурсий, веб-портал для продажи онлайн-услуг отелей и образовательная онлайн-платформа для специалистов сферы услуг.
Ранее заммэра Наталья Сергунина подвела итоги работы московского акселератора креативных индустрий. В конкурсе приняли участие 590 человек из 90 коллективов, причем в финал попали только 38 команд.
Участники конкурса стартапов поделились идеями по улучшению туриндустрии в России
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