В Москве подвели итоги акселерационной программы для стартапов в сфере туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об итогах работы столичной акселерационной программы для стартапов в сфере туризма Moscow Travel Factory. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Представитель мэрии отметила, что инициатива направлена на улучшение проектов от разработчиков новых решений в туриндустрии, а также выступает способом получить обратную связь.

"Бесплатное обучение включает занятия, посвященные разным аспектам развития бизнеса. Одновременно участники работают с наставниками, презентуют свои решения на встречах с партнерами проекта – ведущими представителями туриндустрии и смежных сфер", – подчеркнула Сергунина.

Заммэра уточнила, что акселерационная программа помогает выводить на рынок наиболее перспективные разработки и расширять базу клиентов.

В числе лидеров проекта – стриминг аудио от смартфона к смартфону во время экскурсий, веб-портал для продажи онлайн-услуг отелей и образовательная онлайн-платформа для специалистов сферы услуг.

Ранее заммэра Наталья Сергунина подвела итоги работы московского акселератора креативных индустрий. В конкурсе приняли участие 590 человек из 90 коллективов, причем в финал попали только 38 команд.