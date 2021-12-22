На базе Боткинской больницы заработал первый в России 5G-полигон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин

Первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G) заработал на базе Боткинской больницы. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На базе полигона в будущем планируют проводить прикладные исследования, а также тестировать прорывные цифровые технологии и сервисы здравоохранения, для которых важна высокая скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных. Кроме того, протестировать свои разработки смогут и стартапы.

Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, Боткинскую больницу выбрали не случайно – это одно из самых продвинутых и оснащенных учреждений здравоохранения Москвы.

"Здесь применяются навигационные системы, высокоточные нейрохирургические микроскопы, технологии 3D-моделирования в травматологии и ортопедии, искусственный интеллект в эндоскопии, ежедневно используется робот-хирург Da Vinci", – рассказала она.

Ракова подчеркнула, что Боткинская больница является одним из флагманов столичного здравоохранения.

"Нам интересны возможности применения технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) в хирургии, обеспечение быстрой передачи получаемых при инструментальных исследованиях объемных файлов между организациями и иные направления, способные повысить качество медицинской помощи в столице", – добавила заммэра Москвы.

Руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в свою очередь, отметил, что инфраструктура 5G развернута в миллиметровом диапазоне, наиболее подходящем для применения в высоконагруженных локациях. По его словам, это открывает широкий спектр возможностей для использования сетей в медицине, где особенно важны скорость и качество сигнала.

"Примером решений на базе 5G могут быть круглосуточный мониторинг состояния пациентов, дистанционные консилиумы в режиме реального времени и новые методы обучения медицинского персонала, в том числе с применением технологий виртуальной и дополненной реальности", – подчеркнул Лысенко.

Поиском, отбором и тестированием медицинских сервисов занимается Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Генеральный директор центра Вячеслав Шуленин отметил, что на базе Боткинской больницы 5G будет функционировать на постоянной основе.

"Это уникальная возможность как для стартапов, так и для врачей протестировать инновационные технологии в реальных клинических условиях и при необходимости доработать собственный продукт совместно с ведущими медицинскими специалистами города", – подчеркнул он.

Наиболее перспективные проекты, которым необходимы возможности 5G, сейчас отбираются совместно с врачами Боткинской больницы. Разработчики могут оставить заявку на сайте Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

Первый индустриальный 5G-полигон в Москве создан с опережением планов благодаря совместной работе всех участников проекта, отметил, в свою очередь, вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.

"Наш проект важен не только для медицинской индустрии – благодаря ему становится ближе повсеместное внедрение сетей пятого поколения в Москве и в стране в целом", – добавил он.

В столичном регионе было реализовано около половины российских пилотных проектов 5G-практик. Как отмечал ранее заместитель руководителя городского департамента информационных технологий Александр Горбатько, с 2019 года в столице открыто около 30 пилотных площадок тестирования 5G.