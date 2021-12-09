В Москве и Подмосковье тестируют около половины российских проектов 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около половины российских пилотных проектов 5G-практик было реализовано в столичном регионе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заместитель руководителя городского департамента информационных технологий Александр Горбатько, с 2019 года в столице открыто около 30 пилотных площадок тестирования 5G.

"Существующие пилотные проекты позволяют увидеть, как 5G может помочь москвичам сделать безопаснее дорожное движение, решать сложные производственные задачи и проводить дистанционные врачебные консилиумы. Но перед внедрением подобных решений в масштабах мегаполиса необходимо убедиться в их эффективности", – сказал специалист.

В департаменте информационных технологий совместно с городским порталом о цифровых технологиях ICT.Moscow провели ежегодный обзор новых практик применения 5G в мире. Он показал, что в России даже в условиях отсутствия утвержденных стандартов прослеживаются такие же тенденции, что и за рубежом. В частности, вместе с 5G стали активнее использоваться технологии искусственного интеллекта и виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR).

Всего в исследование включено 16 российских практик, семь из них реализованы в столичном регионе. Например, в конце прошлого года начались испытания инновационных сервисов и технологий в сети связи пятого поколения на базе городского 5G-демоцентра.

В ноябре текущего года было протестировано три проекта – решение, позволяющее визуализировать и работать с BIM-проектом на строительной площадке в режиме реального времени, проект по созданию многофункционального комплекса для нужд беспилотных летательных аппаратов на основе алгоритмов компьютерного зрения и решение беспроводной оптической связи по технологии FSO, где вместо радиочастот для передачи данных используется лазер.

Кроме того, в сентябре этого года был подписан договор о создании медицинского 5G-полигона на базе городской клинической больницы имени С. П. Боткина.

Как отметил гендиректор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития столицы Вячеслав Шуленин, Боткинская больница является самым высокотехнологичным в городе учреждением дополнительного профессионального образования для повышения квалификации медперсонала при помощи новых технологий.

"Здесь 5G будет функционировать постоянно. Это уникальный кейс и возможность как для стартапов, так и для врачей апробировать инновационные технологии в реальных клинических условиях. Совместно с врачами больницы мы сейчас отбираем наиболее эффективные и перспективные проекты", – добавил Шуленин.

Отбор проектов ведется по направлениям: технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) для помощи врачам и обучения будущих медиков, проведение дистанционных операций, дистанционный мониторинг на основе сети 5G, удаленное обследование пациента без прямого контакта, онлайн-трансляции из операционных на основе 5G.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что строительство в Москве сети 5G, которое начнется в 2022 году, откроет новые возможности для предоставления горожанам цифровых услуг.