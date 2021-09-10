Первый в стране инновационный 5G-полигон создадут на базе Боткинской больницы

15:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
При Боткинской больнице создадут первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи 5G. Здесь будут тестировать наиболее перспективные цифровые технологии в здравоохранении. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
"Мы постоянно внедряем самые передовые решения на благо врачей и пациентов. Следующий наш шаг – создание на базе Боткинской больницы первого в России 5G-полигона для пилотирования инновационных медицинских сервисов", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, преимущество сетей нового поколения – скорость сбора и обработки большого количества информации. Отмечается, что специалисты отобрали наиболее перспективные проекты, среди которых VR-тренажеры для обучения врачей, AR-решения для помощи медикам при проведении сложных операций. Технологии апробируют на базе стационара с использованием всех возможностей 5G-сети.
Сообщается, что в ходе данного проекта будут созданы перспективные сценарии использования технологии 5G в системе здравоохранения Москвы.
Ранее мэр Москвы заявил, что в столичном метрополитене скоро должна появиться связь 5G. На данный момент, по его словам, всего в Москве 8 полигонов для тестирования сетей пятого поколения связи.
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