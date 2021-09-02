Российский мобильный интернет признали одним из наиболее доступных в мире

17:48
Фото: depositphotos/Goodluz
Россия вошла в тройку стран с самым доступным мобильным интернетом по итогам исследования, проведенного аналитиками StockApps. Об этом сообщается на сайте компании.
Страной с наиболее низкой стоимостью мобильных данных стал Израиль: там средняя цена гигабайта трафика составляет 5 центов. Далее расположились Италия и Россия, где мобильный трафик стоит 27 и 29 центов за гигабайт соответственно.
Самая высокая стоимость мобильного интернета отмечается в Греции, ОАЭ и Новой Зеландии, где гигабайт данных оценивается в 7–8 долларов.
Также компания установила, что глобальный мобильный трафик в прошедшие месяцы 2021 года составил 66 эксабайтов, что на 68% больше, чем за весь 2020 год. Свыше 70% данных поступает с устройств на операционной системе Android и около 26% – с гаджетов на iOS.
Ранее сотрудники НИИ МТ имени Измерова доказали безопасность различных стандартов связи, в том числе и 5G. Это подтвердили различные замеры и лабораторные исследования. Ученые также предложили более точную методику измерения электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: