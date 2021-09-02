Российский мобильный интернет признали одним из наиболее доступных в мире

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Россия вошла в тройку стран с самым доступным мобильным интернетом по итогам исследования, проведенного аналитиками StockApps. Об этом сообщается на сайте компании.

Страной с наиболее низкой стоимостью мобильных данных стал Израиль: там средняя цена гигабайта трафика составляет 5 центов. Далее расположились Италия и Россия, где мобильный трафик стоит 27 и 29 центов за гигабайт соответственно.

Самая высокая стоимость мобильного интернета отмечается в Греции, ОАЭ и Новой Зеландии, где гигабайт данных оценивается в 7–8 долларов.

Также компания установила, что глобальный мобильный трафик в прошедшие месяцы 2021 года составил 66 эксабайтов, что на 68% больше, чем за весь 2020 год. Свыше 70% данных поступает с устройств на операционной системе Android и около 26% – с гаджетов на iOS.

Ранее сотрудники НИИ МТ имени Измерова доказали безопасность различных стандартов связи, в том числе и 5G. Это подтвердили различные замеры и лабораторные исследования. Ученые также предложили более точную методику измерения электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями.