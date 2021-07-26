В России вырос спрос на смартфоны с 5G

18:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В компании "Связной" рассказали, что спрос на 5G-смартфоны вырос в 14 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости.
В период с января по июнь 2021 года россияне купили около миллиона таких смартфонов, общая стоимость которых составила 90,4 миллиарда рублей. При этом с марта по декабрь 2020 года было реализовано 590 тысяч устройств на сумму 48,8 миллиарда рублей.
В компании отметили, что на сегодняшний день лишь 8 процентов смартфонов в России поддерживают работу сетей пятого поколения. Средняя цена такого гаджета составляет 83 тысячи рублей.
Лидером продаж среди устройств такого типа оказался iPhone 12 от Apple, который стал источником роста рынка 5G-смартфонов.
Ранее специалисты оценили сообщения о росте продаж кнопочных телефонов на российском рынке в первом полугодии 2021 года. По словам генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, спрос на подобные устройства был всегда.
При этом специалист выразил уверенность, что рост продаж является временным и вызван более ранними перебоями с поставками устройств.
Москвичам рассказали, где в городе можно подключиться к 5G
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