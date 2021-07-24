Назван способ продлить жизнь аккумулятору мобильного телефона

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Аккумулятор мобильного телефона прослужит дольше, если не держать его продолжительное время в разряженном состоянии, а поддерживать на уровне 30–85%. Об этом рассказал начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин.
"Базовые рекомендации по зарядке Li-ion аккумуляторов, которыми сегодня снабжается 99,9% всех телефонов, предлагают всегда держать заряд на уровне 30–85%. Считается, что этот режим дает минимальный износ элемента питания", – приводит слова эксперта РИА Новости.
Длительное нахождение в разряженном состоянии, подчеркнул Верещагин, снижает ресурс аккумулятора. Он отметил, что заряжать устройство нужно регулярно, не дожидаясь полной разрядки.
"Нельзя оставлять аккумулятор без контроля на зарядке, а также долго держать подключенным к зарядному устройству после достижения полной зарядки. Встроенный контроллер не допустит аварийного превышения заряда, но на ресурс аккумулятора в целом это повлияет негативно", – сказал он.
Также эксперт предупредил, что самые опасные условия для долговечности аккумулятора – сочетание минусовой температуры воздуха и нулевого заряда. Он также отметил, что лучше использовать оригинальные аккумуляторы, поскольку их качество выше аналогов.
О том, что полная разрядка смартфона пагубно сказывается на сроке службы аккумулятора, ранее заявлял руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.
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