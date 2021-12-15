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Общество

09:57

Стартапы представили свыше 200 проектов на участие в акселераторе Future Healthcare

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Медицинские стартапы из России и Европы представили 211 проектов на участие в акселераторе Future Healthcare. Для самых успешных проектов будут организованы пилотные испытания в медицинских организациях. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в настоящее время организаторы акселератора вместе со специалистами Депздрава оценивают актуальность и практическую применимость разработок.

"Для наиболее перспективных проектов они подберут подходящие площадки для пилотирования. Мы уверены, что акселератор поможет нам найти инновации, внедрение которых повысит качество медпомощи в столице", – подчеркнула Ракова.

Участники представят проекты по технологии применения искусственного интеллекта для помощи врачам в принятии решений. Кроме того, стартапы разработают медицинские приборы для сбора и анализа данных, а также сервисы удаленного мониторинга за состоянием пациентов.

"Акселератор даст возможность стартапам запустить пилотные проекты на базе городских больниц и частных клиник. Кроме того, участники смогут получить обратную связь от медперсонала, изучить технологии и протестировать их на выборках медицинских данных, а также компенсировать до двух миллионов рублей затрат", – говорится в сообщении.

Сервисы для стартапов представлены на сайте Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

Ранее сообщалось, что чат-бот на основе искусственного интеллекта теперь доступен москвичам при записи к оториноларингологу. Цифровой сервис заработал также в детских городских поликлиниках. Таким образом, юные пациенты и их родители смогут передать жалобы на самочувствие перед приемом у педиатра.

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