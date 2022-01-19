В Госдуме предложили расширить возможности "Пушкинской карты"

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев выступил с предложением расширить перечень возможных покупок по "Пушкинской карте". Письмо с соответствующей инициативой он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает RT.
Депутат отметил, что с помощью карты молодые россияне могут посещать музеи, театры и различные культурные учреждения за счет бюджетных средств, однако проект не предусматривает ее использование для приобретения учебной литературы. По словам Сухарева, данная статья расходов является не менее важной для молодых людей, поступающих в вузы и осваивающих специальность.
Как указал парламентарий, специализированная литература для подготовки по медицинским и техническим специальностям имеет значительную стоимость – один учебник может стоить до нескольких тысяч рублей, что оказывает значительную нагрузку на семейный бюджет.
"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширить действие проекта "Пушкинская карта" в том числе и на приобретение учебной, научной литературы, научно-технических периодических изданий", – говорится в обращении.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с предложением расширить действие "Пушкинской карты" на детей от 3 до 14 лет. По его словам, такое изменение позволит оказывать поддержку семьям с малолетними детьми, а также реализовывать политику властей о создании условий для всестороннего развития молодого поколения.
Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России. В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги.Культура".
По "Пушкинской карте" можно будет потратить до 2 тыс рублей на походы в кино
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