В Совфеде оценили предложение расширить действие "Пушкинской карты"

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Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова положительно оценила идею расширить действие "Пушкинской карты" на детей от 3 до 14 лет.

По ее словам, такое решение позволит знакомить молодое поколение с культурой с раннего возраста, учитывая, что "Пушкинская карта" стала популярной программой среди регионов России. Однако Гумерова отметила, что для этой цели необходимо пересмотреть возможности бюджета.

"Поскольку большинство учреждений дети до 5–7 лет зачастую бесплатно посещают, может быть, на первом этапе рациональнее было бы рассмотреть, допустим, с первого класса", – сказала она RT.

С данным предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Соответствующее письмо он направил главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой, отметив, что сегодня материальную поддержку в рамках этого проекта могут получить только молодые люди 14–22 лет.

По словам Федорова, расширение действия "Пушкинской карты" позволит оказывать поддержку семьям с малолетними детьми, а также реализовывать политику властей о создании условий для всестороннего развития молодого поколения.

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России. В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги.Культура".

