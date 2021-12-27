В Госдуме предложили расширить действие "Пушкинской карты"

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Действие "Пушкинской карты" необходимо распространить на детей от 3 до 14 лет, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Об этом сообщает RT.

Соответствующее письмо он направил главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой, отметив, что сегодня материальную поддержку в рамках этого проекта могут получить только молодые люди 14–22 лет.

По словам Федорова, расширение действия "Пушкинской карты" позволит оказывать поддержку семьям с малолетними детьми, а также реализовывать политику властей о создании условий для всестороннего развития молодого поколения.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что продавать билеты в кино на российские фильмы по программе "Пушкинская карта" начнут с 1 февраля 2022 года. По ее словам, это позволит увеличить интерес молодого поколения к отечественному кино.

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России.

Впервые о создании программы в ходе прямой линии сообщил Владимир Путин. Позже председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на первый этап программы 3,9 миллиарда рублей.

В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги.Культура".

