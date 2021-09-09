Первые 10 тыс мероприятий доступны для посещения по "Пушкинской карте"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что по "Пушкинской карте" уже доступны для посещения первые 10 тысяч мероприятий. Об этом она рассказала на площадке фестиваля "Таврида.АРТ".
"Первые 1,5 миллиона ребят уже с нами, уже доступны первые 10 тысяч мероприятий на портале "Культура.РФ". И это уже наши учреждения культуры, которые бьются за вас, которые хотят, чтобы вы ходили в театры и музеи", – сказала она.
Программа стартовала 1 сентября. За счет средств проекта "Пушкинская карта" молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать учреждения культуры по всей России.
Впервые о создании программы в ходе прямой линии сообщил Владимир Путин. Позже председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на первый этап программы 3,9 миллиарда рублей.
В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги. Культура". Пластиковую карту с октября можно заказать и получить в отделениях "Почты Банка".
"Пушкинские карты" для бесплатных походов в театры начали продавать
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