"Пушкинская карта" заработает в кинотеатрах с февраля

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Продавать билеты в кино на российские фильмы по программе "Пушкинская карта" начнут с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы дали держателям карты возможность выбора: либо потратить все 5 тысяч рублей на театры, музеи и так далее, либо до 2 тысяч рублей из этой суммы – на билеты в кино. По нашим оценкам, при таком подходе молодой человек может купить около 7 билетов в кино в год", – цитирует вице-премьера ТАСС.

По словам Голиковой, продажа билетов в кино не ударит по музеям, театрам и концертным залам. Кроме того, это сможет увеличить интерес молодого поколения к отечественному кино.

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России.

Впервые о создании программы в ходе прямой линии сообщил Владимир Путин. Позже председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на первый этап программы 3,9 миллиарда рублей.

В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги. Культура".

