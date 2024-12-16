Роман "Мастер и Маргарита" стал самой популярной цифровой книгой в России

Фото: litres.ru

Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" стал самой популярной цифровой книгой в России в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование книжного сервиса "Литрес".

Объектом анализа в рамках проекта стал интерес россиян к электронным и аудиокнигам. Итоги исследования позволили сервису определить произведения, которые были наиболее популярными среди пользователей в течение 2024 года.

Так, роман "Мастер и Маргарита" стал первым по общему числу проданных экземпляров электронных и аудиокниг. В частности, в период с 1 января по 12 декабря 2024 года россияне купили более 31 тысячи экземпляров произведения.

На втором месте в категории художественной литературы оказалась новая книга Сергея Лукьяненко "Поиски утраченного завтра". Дальше в рейтинге указаны книги digital-авторов. Третьим стало произведение в жанре боевой фантастики "Звездная Кровь – 6. Тинг" Романа Прокофьева и любовное фэнтези "Травница, или Как выжить среди магов. Том 2", которое написала Татьяна Серганова. Последней в пятерке лидеров стала книга Виктора Дашкевича "Граф Аверин. Колдун Российской империи".

При этом наиболее продаваемой аудиокнигой на протяжении третьего года подряд оказалось произведение Татьяны Мужицкой "Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень". В 2024 году книга также была названа самым востребованным нон-фикшн-произведением. Ее продажи с начала года превысили 17 тысяч экземпляров, причем 78% из них составили аудиоверсии.

Кроме того, исследование показало, что самым популярным писателем по числу проданных книг в 2024 году в очередной раз стал digital-автор Серж Винтеркей, который является автором серии "Антидемон".

Также были названы самые похищаемые книги 2024 года. Чаще всего из книжных магазинов выносили неоплаченным пособие для специалистов IT-сферы "Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих". Второе место занял сборник новелл "Магистр дьявольского культа. Том 1", а третье – "Богатый папа, бедный папа".

