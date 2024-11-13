Минкульт РФ подтвердил отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму про Трампа

Фото: кадр из фильма " Ученик. Восхождение Трампа"; режиссер – Али Аббаси; /производство – Scythia Films; Profile Pictures; Tailored Films

Российское министерство культуры подтвердило отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму "Ученик. Восхождение Трампа" режиссера Али Аббаси. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

"В соответствии с подпунктом "з" пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм и внесения изменений в прокатное удостоверение на фильм", – уточнили там.

В данном подпункте говорится, что фильму не выдадут прокатное удостоверение в "иных определенных федеральными законами случаях". Более подробной информации в Минкульте РФ не предоставили.

Американский фильм должен был появиться на экранах РФ 14 ноября. Сюжет кинокартины рассказывает о молодом избранном президенте США Дональде Трампе, когда он только начинал свою бизнес-империю в сфере недвижимости в Нью-Йорке в 1970-х годах.

Однако позже дистрибьютер кинофильма сообщил, что он не выйдет в прокат из-за отказа в прокатном удостоверении. Конкретные причины тогда также не назывались, однако сам Трамп назвал фильм "фейковым и мерзким".

