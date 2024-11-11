кадр из фильма "Пингвин"; режиссер – Крэйг Зобел, Кевин Брэй (Kevin Bray), Хелен Шейвер, Дженнифер Гетцингер; производство – 6th & Idaho Productions, Chapel Place Productions, DC Studios, Dylan Clark Productions, Warner Bros. Discovery, Warner Bros. Television

Сыгравший главную роль в сериале DC Studios "Пингвин" ирландский актер Колин Фаррелл сыграет в сиквеле "Бэтмена", передает The Hollywood Reporter.

"Мне сказали, что у меня там есть пять или шесть сцен. У меня нет никаких надежд или ожиданий. Я действительно открыт к предложением, от этого зависит, понравится мне или нет", – отметил он в беседе с изданием.

Фаррелл ранее отметил, что сценарий второй части он пока не читал. Релиз сиквела запланирован на 2 октября 2026 года.

Кроме того, актер уже говорил, что если продолжение "Пингвина" получит достойный сценарий, то он готов сняться во втором сезоне.

Между тем стало известно, что американский фильм "Ученик. Восхождение Трампа" Али Аббаси не выйдет в российский прокат. Картине отказали в прокатном удостоверении.

Премьера должна была состояться 31 октября, однако через пару дней после премьерных показов в рамках фестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге фильм выбыл из прокатного графика. Позже появилась информация, что картину хотели показать в России 14 ноября.