Болевшего режиссера Швайгера заметили без костылей в аэропорту Минска

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Немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер прибыл в аэропорт Минска без костылей, которые использовал в последнее время из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает газета Bild.

В последнее время Швайгер передвигался при помощи костылей. По информации издания, весной он попал в больницу с сепсисом, врачи могли ампутировать ему ногу.

В Минск режиссер прилетел на съемки рекламы для компании, которая занимается интеграцией искусственного интеллекта в автомобили. Съемочный процесс длился с 31 октября по 6 ноября, а последний день команда, занятая созданием проморолика, проводила работы в аэропорту столицы Белоруссии.

Ранее стало известно, что британский актер Дэниэл Дэй-Льюис вернется в кино в семейной драме "Анемон" (Anemone) после семилетнего перерыва в карьере. Фильм станет режиссерским дебютом сына актера Ронана Дэй-Льюиса. Его выпустят студии Focus Features и Plan B.

Сюжет предстоящей картины будет завязан на отношениях между поколениями, главными героями станут отцы, братья и сыновья.