Стартовали съемки полнометражного фильма "Острые козырьки"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Netflix UK & Ireland

Netflix официально приступил к съемочному процессу фильма "Острые козырьки", сообщила пресс-служба компании.

Предполагается, что картина, которая станет полнометражным продолжением одноименного сериала, выйдет в 2025 году.

В процессе съемок лауреат "Оскара" Киллиан Мерфи вернется к роли гангстера Томаса Шелби. Кроме того, в актерский состав фильма войдут Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон и Тим Рот.

В качестве режиссера картины выступит Том Харпер, известный по своему фильму "Аэронавты". Сценарий же будет написан создателем сериала Стивеном Найтом. На данный момент съемочная команда не раскрывает детали сюжета.

Точная дата релиза картины будет названа позднее. Сериал "Острые козырьки" выходил в период с 2013 по 2022 год. Всего за это время было снято шесть сезонов.

Ранее Мерфи признался, что его герой в сериале был настолько разноплановым, что каждый раз когда он возвращался к роли, то погружался в новое путешествие. Актер также напомнил, что снимался в "Острых козырьках" около 10 лет и это стало важной вехой в его карьере.

Мерфи впервые получил награду на премии "Оскар" в 2024 году. Он был удостоен ее за главную роль в фильме "Оппенгеймер".