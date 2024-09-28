Sky Group подала в суд на Warner Bros. из-за сериала о Гарри Поттере

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures

Компания Sky Group подала иск в федеральный суд Нью-Йорка на студию Warner Bros. за отказ сотрудничать с сериалом о Гарри Поттере. Об этом сообщает Variety.

Согласно иску, студия обязалась финансировать и выпускать по четыре сериала в год, которые компания могла бы эксклюзивно показывать. При этом Warner Bros. не выполнила условия и решила оставить себе сериал.

Ранее студия HBO объявила о начале кастинга для детей из Великобритании и Ирландии на главные роли в сериале, основанном на серии книг о Гарри Поттере. К апрелю 2025 года создатели планируют найти детей в возрасте от 9 до 11 лет, которые смогут сыграть роли главных героев – Гарри, Рона и Гермионы.

Сериал выйдет на экраны не раньше чем в конце 2026 года или начале 2027 года. Глава телеканала и стриминга Max Кейси Блойс отметил, что сценаристы проекта, а также режиссер Марк Майлод только приступили к работе. По его словам, пока рано говорить о точной дате выхода сериала, потому что сценарий еще полностью не готов.

