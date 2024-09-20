Вышел трейлер второго сезона "Игры в кальмара"

Видео: youtube.com/Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал в Сети полноценный трейлер второго сезона сериала "Игра в кальмара". Пользователи смогут посмотреть продолжение уже 26 декабря. При этом все эпизоды выйдут в один день.

Сюжет второго сезона посвящен возвращению Сон Ки Хуна, которого играет Ли Джон Джэ, в игру на выживание. Герой намерен разоблачить ее новых организаторов и остановить гибель людей.

Первый сезон сериала вышел осенью 2021 года. Шоу быстро приобрело популярность во всем мире. Так, зрители смотрели ленту в течение 1,65 миллиарда часов по прошедствии 28 дней с момента ее выхода. Сериал стал самым популярным за всю историю Netflix.

Ранее студия Warner Bros показала последний трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих", в котором главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага. Новый ролик сопровождает песня That’s Life. В трейлер вошли сцены из зала суда, тюрьмы и несколько музыкальных номеров.

