Киллиан Мерфи рассказал о дальнейших съемках в "Острых козырьках"

Фото: ТАСС/EPA/KYLE GRILLOT

Ирландский актер Киллиан Мерфи рассказал, продолжит ли он сниматься в сериале "Острые козырьки". Об этом он сообщил изданию Daily Mail.

По его словам, герой Мерфи в сериале был настолько разноплановым, что каждый раз когда он возвращался к роли, то вновь погружался в новое путешествие. Кроме того, актер напомнил, что около 10 лет снимался в "Острых козырьках" и это стало важной вехой в его карьере.

"Думаю, то, что будет дальше, куда интереснее. Я всегда чувствую, когда пришла пора двигаться дальше", – добавил Мерфи.

Ранее Мерфи, сыгравший главную роль в фильме "Оппенгеймер" от режиссера Кристофера Нолана, впервые получил награду на премии "Оскар". При этом сама картина "Оппенгеймер" была удостоена премии "Оскар" за лучший фильм. В результате фильм Нолана завоевал в общей сумме семь наград.



Новости мира: стали известны победители премии BAFTA