Киллиан Мерфи получил "Оскар" за лучшую мужскую роль

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Ирландский актер Киллиан Мерфи получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Об этом было объявлено на 96-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

На данную награду в том числе претендовали актеры Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные") и Джеффри Райт ("Американское чтиво").

Коллега Мерфи по фильму Роберт Дауни – младший также получил золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее Киллиан Мерфи уже был удостоен премии BAFTA за свою роль в "Оппенгеймере". До этого актер также получил премию "Золотой глобус" за данную роль.

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