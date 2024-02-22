22 февраля, 10:45Культура
Режиссер Грета Гервиг стала женщиной года по версии Time
Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN
Режиссер фильма "Барби" Грета Гервиг вошшла в список женщин года по версии журнала Time.
Как указали в издании, в прошлом году было мало более впечатляющих достижений, чем "Барби".
Картина собрала в мировом прокате 1,4 миллиарда долларов, сделав Гервиг единственным режиссером, чьи первые три фильма номинировали на лучший фильм премии "Оскар". Всего "Барби" завоевала восемь номинаций на "Оскар".
Помимо 40-летней Гервиг, в список женщин года попали теннисистка Коко Гауфф, актриса Тараджи Хенсон, певица Андра Дей, топ-менеджер Chanel Лина Наир, экономист Глаудия Голдин, медик Марлена Фейзо, экоактивистка Джеки Паттерсон, правозащитница Надия Мурад, поэтесса Ада Лимон и сторонницы мирного завершения конфликта в секторе Газа Рим Хаджаджре и Яэль Адми.
Ранее американская исполнительница Тейлор Свифт стала лидером в рейтинге "человек года" по версии журнала Time, обойдя Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби. Она возглавила список впервые.
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