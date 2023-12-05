Номинация Time не имеет для Путина особого значения – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Решение американского журнала Time номинировать Владимира Путина на звание человека года не имеет для российского лидера особого значения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Посмотрим, посмотрим. Но в любом случае роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить – это однозначно", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Time не единственный журнал, который составляет такие номинации. По его словам, Путин играет экстраординарную роль в мире.

Ранее стало известно, что журнал Time включил Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание "человек года". Про российского президента говорится, что в этом году он столкнулся с угрозой из-за мятежа группы "Вагнер", но в итоге укрепил свои позиции. До этого Time признавал Путина человеком года в 2007 году, а также не раз включал в списки ста наиболее влиятельных персон.

Победителя объявят в среду, 6 декабря. Среди претендентов также находятся певица Тейлор Свифт с рекордными заработками, председатель КНР Си Цзиньпин с беспрецедентным третьим сроком, бастовавшие актеры и сценаристы Голливуда.

В прошлом году Time назвал человеком года украинского лидера Владимира Зеленского и дух Украины. В этом году их нет в списке претендентов.

Forbes назвал самую богатую голливудскую актрису