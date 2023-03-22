The Weeknd стал самым популярным певцом в мире

Фото: EPA/ТАСС/ALLISON DINNER

Канадский 33-летний певец Эйбел Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире. Об этом сообщается на сайте справочника.

The Weeknd стал первым исполнителем, которого прослушали более 100 миллионов человек за месяц. Певец достиг максимальной отметки в 111,4 миллиона слушателей на площадке Spotify.

На сайте справочника указано, что в настоящее время у Тесфайе на 30 миллионов больше слушателей в месяц, чем у певицы Майли Сайрус (82,4 миллиона).

The Weeknd впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса еще в 2016 году, когда его альбом Starboy стал самым популярным на площадке Spotify. Также он побил рекорд по нахождению в топ-10 чарта Billboard Hot 100 среди исполнителей-мужчин.

The Weeknd – автор-исполнитель, продюсер и актер, обладатель четырех премий "Грэмми", двадцати Billboard. Также певец был номинантом на "Оскар".

Ранее британский певец и обладатель нескольких премий "Грэмми" Эд Ширан заявлял, что планирует выпустить посмертный альбом. Он отметил, что давно размышляет над одним проектом. О подробностях Ширан не распространялся, но заявил, что хотел бы выпустить серию из пяти альбомов, которые создавал бы до конца своей жизни.



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