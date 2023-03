Эд Ширан выпустит посмертный альбом

Фото: Zuma/ТАСС/Alec Michael

Британский певец Эд Ширан планирует выпустить посмертный альбом. Об этом он рассказал в интервью Rolling Stone.

Он отметил, что давно размышляет над одним проектом. О подробностях Ширан не распространялся, но заявил, что хотел бы выпустить серию из пяти альбомов.

Проект Ширан планирует создавать до конца своей жизни. Он добавил, что попросил бы в своем завещании выпустить диск только после смерти.

У исполнителя несколько премий "Грэмми". Слушатели знают его по трекам Bad Habits, The A Team, Shape Of You и другим.

Ранее сообщалось, что режиссер Квентин Тарантино закончил написание сценария своего последнего фильма под названием "Кинокритик". События в картине будут происходить в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе, а сюжет будет сосредоточен на журналистке по имени Полин Кейл, которую считают одним из самых влиятельных кинокритиков. Всего Квентин Тарантино снял 10 картин или 9, если считать дилогию "Убить Билла" за один фильм, как это и делает сам режиссер.



