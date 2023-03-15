Квентин Тарантино закончил сценарий своего последнего фильма

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко

Режиссер Квентин Тарантино закончил написание сценария своего последнего фильма под названием "Кинокритик". Об этом пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Сообщается, что действие картины будет происходить в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Планируется, что главная роль в фильме будет женской.

Исходя из этого предполагается, что сюжет фильма будет сосредоточен на журналистке Полин Кейл, которую считают одним из самых влиятельных кинокритиков за счет ее саркастичных рецензий и участий в громких скандалах.

Также предполагается, что фильм станет последним для Тарантино в его кинематографической карьере. Всего Квентин Тарантино снял 10 картин или 9, если считать дилогию "Убить Билла" за один фильм, как это и делает сам режиссер.

Однако Тарантино неоднократно заявлял, что после ухода из кинематографа он мог бы стать режиссером небольшого сериала или пьесы.

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