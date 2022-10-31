Тарантино назвал лучшие фильмы в истории

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лучшими фильмами, по мнению режиссера Квентина Тарантино, являются "Техасская резня бензопилой", "Челюсти", "Изгоняющий дьявола", "Энни Холл", "Молодой Франкенштейн" и "Назад в будущее". Об этом сообщает The Independent.

По словам Тарантино, вестерн "Дикая банда" (1969) может быть претендентом на звание идеального фильма. При этом несовершенства картины он назвал частью славы.

Вместе с тем Тарантино отметил, что хороших фильмов мало, так как "киноискусство – тяжелое ремесло".

Ранее американская премия "Сатурн" представила лучшие фильмы 2022 года. Так, "Лучшим научно-фантастическим фильмом" в этом году стал "Нет", "Лучшим фэнтези" – "Все везде и сразу". Из кинокомиксов победу одержал "Человек-паук: Нет пути домой" от студии Marvel. "Лучшим хоррор-фильмом" назвали "Черный телефон", триллером – "Аллею кошмаров".



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